Rafa Nadal a Che Tempo Che Fa da Fazio | canale | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di domenica 8 maggio 2022)sarà uno dei protagonisti agli Internazionali BNL d’Italia 2022. Il fuoriclasse spagnolo, che a Roma vanta ben dieci successi, sarà ospite questa sera, domenica 8 maggio, a CheChe Fa da Fabio. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del tennis e dello sport in generale, che avranno l’occasione di conoscere più a fondo la leggenda maiorchina. Il programma andrà in onda a partire dalle ore 20 su Rai 3. SportFace.