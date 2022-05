Quell'accordo finanziario con la moglie: il retroscena sull'architetto killer (Di domenica 8 maggio 2022) Stefania Pivetta aveva le quote di maggioranza della società gestita dal marito. Gli utili erano destinati alla famiglia. Gli inquirenti ipotizzano soldi in nero e operazioni finanziarie spericolate Leggi su ilgiornale (Di domenica 8 maggio 2022) Stefania Pivetta aveva le quote di maggioranza della società gestita dal marito. Gli utili erano destinati alla famiglia. Gli inquirenti ipotizzano soldi in nero e operazioni finanziarie spericolate

Advertising

JorgeTrimy : @Pinucci63757977 @yenisey74 @SkyTG24 Non ti è chiaro un punto: il governo Zelensky è finanziato dagli Usa e ad essi… - SimoneAngelini4 : @micaelaanna07 Sono d'accordo la base dei 5stelle e formata da estremisti di sinistra antiamericani e fortunatament… - Petulordo : RT @VlnN94: Ci sarebbero i presupposti per rimangiarsi un altro accordo già raggiunto e spedire su Giove quell'abominio con la maglia numer… - 21fc1b31328d42f : @GfcMcIta Il gioco della Nato & co è che con l'invio delle armi per difendere Ucraina ha fatto sì di poter decidere… - GPeppe34N : RT @VlnN94: Ci sarebbero i presupposti per rimangiarsi un altro accordo già raggiunto e spedire su Giove quell'abominio con la maglia numer… -