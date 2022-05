Quarant'anni fa moriva Gilles Villenuve, il pilota icona della Ferrari (Di domenica 8 maggio 2022) AGI - La sfida di accelerazione vinta con la sua Ferrari contro un caccia F-104, il duello ruota a ruota con René Arnoux, le pazzie di continuare le gare su tre ruote e con un alettone piegato a pochi centrimetri dal casco. Quarant'anni fa moriva in un incidente sulla pista belga di Zolder, durante le prove del GP di Formula 1, Gilles Villeneuve: un pilota unico, che era impossibile non amare. Trascinatore di folle, audace fino all'imprudenza, generoso, carismatico, era scritto che Gilles dovesse fare innamorare i tifosi della rossa. Il pilota canadese, figlio di un accordatore di pianoforti, ha la passione della velocità fin da ragazzo. Corre con le motoslitte assieme al fratello e nel 1974, a 24 ... Leggi su agi (Di domenica 8 maggio 2022) AGI - La sfida di accelerazione vinta con la suacontro un caccia F-104, il duello ruota a ruota con René Arnoux, le pazzie di continuare le gare su tre ruote e con un alettone piegato a pochi centrimetri dal casco.fain un incidente sulla pista belga di Zolder, durante le prove del GP di Formula 1,Villeneuve: ununico, che era impossibile non amare. Trascinatore di folle, audace fino all'imprudenza, generoso, carismatico, era scritto chedovesse fare innamorare i tifosirossa. Ilcanadese, figlio di un accordatore di pianoforti, ha la passionevelocità fin da ragazzo. Corre con le motoslitte assieme al fratello e nel 1974, a 24 ...

