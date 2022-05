Quanti soldi ha guadagnato Canelo Alvarez perdendo contro Bivol? Montepremi milionario | il triplo del russo!

Leggi su oasport

(Di domenica 8 maggio 2022)è stato sonoramente sconfitto da Dmitrynel match valido per il Mondiale WBA dei pesi mediomassimi. Il fuoriclasse messicano è salito sul ring di Las Vegas (USA) con l’obiettivo di strappare la cintura al russo, ma non è mai riuscito a impensierire l’avversario. Il miglior pugile pound for pound in circolazione ha infatti perso ai punti (115-113, ma il divario è apparso decisamente più netto), soffrendo nell’arco dell’intero ine andando sotto in quasi tutte le riprese. Si tratta della seconda sconfitta in carriera per, che nel 2013 si dovette inchinare al cospetto di Floyd Mayweather. Il Campione del Mondo indiscusso dei pesi supermedi, già iridato tra medi, welter, superwelter e mediomassimi (WBO nel 2019), ha sofferto ...