(Di domenica 8 maggio 2022) Le frasi pronunciate dall’imprenditricesu donne e lavoro sono il mix perfetto tra un racconto di Dickens sull’Inghilterra dell’800 e un epigramma medievale. Ma – e non è scontato dirlo – non si tratta di un’opinione isolata e marginale, purtroppo. Un certo mondo dell’imprenditoria italiana dimostra di avere ancora un atteggiamento padronale e paternalistico nei confronti dei dipendenti. Questa visione trova sponde importanti anche nel mondo della politica e unè proprio quello diche nel 2021 ha celebrato la stilista bolognese ad, premiandola“eccellenza italiana nel campo della moda”. A consegnarle il riconoscimento è stata Daniela Santanché, una delle maggiorenti di Fratelli d’Italia e anch’essa imprenditrice: ...

Quando Elisabetta Franchi veniva celebrata da Giorgia Meloni ad Atreju come esempio di "successo italiano" A consegnarle il riconoscimento è stata Daniela Santanché, una delle maggiorenti di Fratelli ...Elisabetta Franchi (AnsaFoto ... Iniziato con l'infelice spiegazione del perché lei stessa preferisce puntare sugli uomini quando c'è da assegnare una posizione importante – visto che non ci si può ...