Qualificazioni Internazionali BNL d’Italia 2022: Zeppieri elimina Cressy al terzo e centra il main draw (Di domenica 8 maggio 2022) Giulio Zeppieri ha sconfitto Maxime Cressy per 4-6, 6-4, 7-6(5) in occasione dell’ultimo atto delle Qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2022, aggiudicandosi un pass per il tabellone principale. Il mancino di Latina è riuscito ad avere la meglio dell’esperto esecutore del serve and volley statunitense, non prima però di aver causato l’uscita dai giochi inattesa di Alex Molcan all’esordio sul rosso capitolino. Risultati dal grande valore specifico per Zeppieri, i primi concretamente ad altissimi livelli, tali da assicurargli meritatamente un lasciapassare per il main draw di casa. Sensazionale prestazione, di carattere e continuità, dell’azzurrino, sempre pragmatico nei momenti delicati del match; Cressy, ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Giulioha sconfitto Maximeper 4-6, 6-4, 7-6(5) in occasione dell’ultimo atto delleagliBNL, aggiudicandosi un pass per il tabellone principale. Il mancino di Latina è riuscito ad avere la meglio dell’esperto esecutore del serve and volley statunitense, non prima però di aver causato l’uscita dai giochi inattesa di Alex Molcan all’esordio sul rosso capitolino. Risultati dal grande valore specifico per, i primi concretamente ad altissimi livelli, tali da assicurargli meritatamente un lasciapassare per ildi casa. Sensazionale prestazione, di carattere e continuità, dell’azzurrino, sempre pragmatico nei momenti delicati del match;, ...

