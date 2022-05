Advertising

MediasetTgcom24 : G7: Putin sta coprendo di vergogna i russi #ucraina #russiaukrainewar #duma #presidente #mariupol #azovstal #putin… - BonomiGiuseppe : RT @ImolaOggi: Le balle del G7: 'Putin sta coprendo di vergogna i russi' Russia: gradimento di Putin sale al 75%. - tempoweb : #Putin la vergogna della #Russia. Il #G7 al fianco dell’#Ucraina: “Non deve cadere per alcun motivo” #guerra #usa… - anto_galli4 : RT @ImolaOggi: Le balle del G7: 'Putin sta coprendo di vergogna i russi' Russia: gradimento di Putin sale al 75%. - riky51093 : RT @MediasetTgcom24: G7: Putin sta coprendo di vergogna i russi #ucraina #russiaukrainewar #duma #presidente #mariupol #azovstal #putin ht… -

TGCOM

...Guerra Mondiale in Europa 'il Presidentee il suo regime ha deciso di invadere l'Ucraina in una guerra di aggressione non provocata contro un Paese sovrano. Le sue azioni coprono dila ......Guerra Mondiale in Europa " il Presidentee il suo regime ha deciso di invadere l'Ucraina in una guerra di aggressione non provocata contro un Paese sovrano . Le sue azioni coprono di... G7: Putin sta coprendo di vergogna i russi, non deve vincere la guerra Settantasette anni dopo, il presidente Putin e il suo regime hanno ora scelto di invadere l’Ucraina in una guerra di aggressione non provocata contro un paese sovrano. Le sue azioni portano vergogna ...Le azioni di Putin in Ucraina rappresentano "un'onta" per la Russia e per il suo popolo. Lo si legge nella dichiarazione del G7 al termine del vertice in videoconferenza con il presidente ucraino Zele ...