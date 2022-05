Putin, il discorso del 9 maggio: cosa dirà? Lo zar potrebbe fare un annuncio 'apocalittico' per l'Occidente (Di domenica 8 maggio 2022) potrebbe essere un ' avvertimento apocalittico per l'Occidente ' quello che Putin farà domani, 9 maggio, dalla tribuna della Piazza Rossa davanti al Mausoleo di Vladimir Lenin per le celebrazioni del ... Leggi su leggo (Di domenica 8 maggio 2022)essere un ' avvertimentoper l'' quello chefarà domani, 9, dalla tribuna della Piazza Rossa davanti al Mausoleo di Vladimir Lenin per le celebrazioni del ...

Advertising

_Nico_Piro_ : non precisate ('non le nomino nemmeno' ha detto Putin nel suo ultimo discorso) nucleare? missili ipersonici? Caldo… - Piu_Europa : Sostegno all'#Ucraina contro aggressione #Putin, superamento principio unanimità e revisione trattati per un’Europa… - Lupo1960 : #PutinWarCriminal fa un discorso intriso di #Propaganda e #Retorica e torna sul dogma del “abbiamo il dovere di lib… - Gazzettino : Putin, il discorso del 9 maggio: cosa dirà? Lo zar potrebbe fare un annuncio “apocalittico” per l'Occidente - giorgiozanchini : RT @radioanchio: Speciale #radioanchio lunedì #9maggio con @giorgiozanchini @Radio1Rai 7.30-8.00 #9maggio: #FestaEuropa, giornata per le #… -