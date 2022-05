"Putin come Hitler? Idiozia...". La lezione di Cacciari, perché questa è solo "volgare propaganda" (Di domenica 8 maggio 2022) Rifiuta il paragone tra Vladimir Putin e Hitler. Ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, Massimo Cacciari dice che "quando si vuole demonizzare l'avversario è naturale che si usi l'immagine del demonio, cioè il male assoluto. Quando la polemica giunge a questi livelli è fisiologico". Ma attenzione, attacca il filosofo, "non solo è molto facile e superficiale, è perfettamente idiota". È evidente, prosegue Cacciari, "che i fenomeni e le tragedie che stiamo vivendo non hanno nulla a che fare con quello che ha rappresentato il nazismo e la figura di Hitler, né dal punto di vista ideologico, che quello strategico-politico. Si tratta di una perfetta Idiozia, che vale soltanto come volgare propaganda". ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Rifiuta il paragone tra Vladimir. Ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, Massimodice che "quando si vuole demonizzare l'avversario è naturale che si usi l'immagine del demonio, cioè il male assoluto. Quando la polemica giunge a questi livelli è fisiologico". Ma attenzione, attacca il filosofo, "nonè molto facile e superficiale, è perfettamente idiota". È evidente, prosegue, "che i fenomeni e le tragedie che stiamo vivendo non hanno nulla a che fare con quello che ha rappresentato il nazismo e la figura di, né dal punto di vista ideologico, che quello strategico-politico. Si tratta di una perfetta, che vale soltanto". ...

