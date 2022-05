Premier League | vola l' Arsenal | Arteta a - 1 dal Chelsea

Advertising

marcoconterio : ?????????? Erling Braut #Haaland sarà il nuovo centravanti del #ManchesterCity. Ha preferito il #MCFC rispetto a tante a… - SkySport : Liverpool-Tottenham, Klopp: 'Non mi piace quel tipo di calcio, ma rispetto chi lo fa' #SkySport #LiverpoolTottenham… - AntoVitiello : Carletto #Ancelotti nella storia Serie A Premier League Ligue1 Bundesliga E oggi anche la Liga - BarneyLUFC21 : @GTFOH1986 @JaysonBoocker Mitro isn’t premier league quality IMO - kenedymosestz : Ihefu tumerudi NBC Premier league sasa subiri muone pira baridi -

LONDRA - La domenica della 36ª giornata disi apre con l'importante vittoria dell'Arsenal che, complice il pareggio del Chelsea, si porta a - 1 dal terzo posto. La squadra di Mikel Arteta supera in scioltezza il Leeds per 2 - 1. ...Vanno in archivio le tre sfide del pomeriggio in2021/2022: una trentaseiesima giornata che può dire tantissimo per la lotta alle posizioni europee e per quella legata alla salvezza. In tal senso, aveva duplice valenza Arsenal - Leeds,...LONDRA - La fondamentale vittoria dell’Arsenal apre la domenica della 36ª giornata di Premier League. La squadra di Mikel Arteta supera senza particolari problemi il Leeds per 2-1. I Gunners vanno sul ...PREMIER LEAGUE - Una doppietta di Nketiah nei primi 10 minuti regala all'Arsenal 3 punti d'oro! Il 2-1 sul Leeds vale ai Gunners il +4 sul Tottenham a 3 partite ...