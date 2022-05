Premier League | l'Arsenal vince e allunga su Conte | Everton vicino alla salvezza LIVE | City-Newcastle 1-0

Advertising

marcoconterio : ?????????? Erling Braut #Haaland sarà il nuovo centravanti del #ManchesterCity. Ha preferito il #MCFC rispetto a tante a… - SkySport : Liverpool-Tottenham, Klopp: 'Non mi piace quel tipo di calcio, ma rispetto chi lo fa' #SkySport #LiverpoolTottenham… - AntoVitiello : Carletto #Ancelotti nella storia Serie A Premier League Ligue1 Bundesliga E oggi anche la Liga - GiovaB95 : @Eros70183028 @DanielsH796 @milan_corner @_talebanikov @gattusismo__ Premier league e serie a - Dondolino72 : Con Klopp tutta ll vita! Ancora mi chiedo come possano dare una panchina a quel piangina di #Conte -

Nella giornata di oggi, domenica 8 maggio, si sono giocate le ultime partite valida per la 36° giornata di. Colpo esterno dell' Everto n, che batte 2 - 1 al King Power un Leicester reduce da una settimana alquanto negativa. Le reti per i To f fies sono di Mikolenko e Holgate , mentre è di ...L'Arsenal supera 2 - 1 il Leeds nella gara valida per la 36a giornata die sale a +4 sul Tottenham nella lotta per il quarto posto. Il prossimo turno è in programma proprio il derby londinese tra i Gunners e gli Spurs, decisivo per l'accesso alla prossima ...36° turno di Premier League, l'Arsenal vince e blinda la Champions League: l'Everton esce dalla zona retrocessione ...Nella giornata di oggi, domenica 8 maggio, si sono giocate le ultime partite valida per la 36° giornata di Premier League. Colpo esterno dell’Everton, che batte 2-1 al King Power un Leicester reduce d ...