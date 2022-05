Preghiamo la Madonna nel mese a lei dedicato ogni giorno con un Santo | 8 maggio

(Di domenica 8 maggio 2022), coi suoi fiori più belli, nel contesto del periodo pasquale e della risurrezione, è ilscelto dalla Chiesa per essere, nel calendario della forma Straordinaria del Rito Romano, alla Beata Vergine Maria. Lei che, col suo “fiat”, permise l’Incarnazione del Verbo, e partecipò in maniera del tutto singolare al piano di salvezza L'articololanela leicon unproviene da La Luce di Maria.

Ladi Pompei Napoli, 8 maggio 2022 " Migliaia di fedeli hanno pregato per la pace , radunati ... Eper i responsabili delle Nazioni, perché non perdano 'il fiuto della gente', che vuole ...... negli stessi istanti in cui si teneva la Supplica a Pompei, rivolgendosi proprio alladel ... Eper i responsabili delle nazioni, perché non perdano il fiuto della gente che vuole la ... Preghiamo la Madonna nel mese a lei dedicato ogni giorno con un Santo | 1° maggio La Chiesa cattolica celebra nella giornata dell’8 maggio la Madonna del Rosario di Pompei, località nella quale Bartolo Longo, oggi Beato della Chiesa, udì quella frase che cambiò la sua vita e quella ...Papa Francesco nel saluti al termine del Regina Coeli di questa domenica, va col pensiero ai popoli che soffrono per le conseguenze della guerra ...