Pozzuoli, medico si sente male al ristorante e muore: "Ritardo nei soccorsi" (Di domenica 8 maggio 2022) Pozzuoli. Era a cena con alcuni colleghi Benedetto Pepe, medico e coordinatore nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, quando si è sentito male. Un malore fatale che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Pozzuoli, medico si sente male a cena e muore: "Ritardo nei soccorsi" Sarebbe stato un infarto a stroncare la vita

