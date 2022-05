Pozzuoli | la processione dei Santi Patroni

Advertising

SegniTempi : Le statue dei Santi Patroni della Diocesi di Pozzuoli in processione per le strade della città… -

... in ricordo della traslazione delle spoglie mortali daalle catacombe di Capodimonte, è ... LaDopo due anni di stop forzato causa Covid torna a Napoli ladi San Gennaro, ...Lamanca da tre anni: nel 2019 non si tenne causa maltempo, negli ultimi due anni a ... in ricordo della traslazione delle spoglie mortali del Santo daalle catacombe di ...La processione mancava da tre anni ... in ricordo della traslazione delle spoglie mortali da Pozzuoli alle catacombe di Capodimonte, è uno dei tradizionali tre miracoli che si rinnovano, solitamente, ...La processione manca da tre anni ... in ricordo della traslazione delle spoglie mortali del Santo da Pozzuoli alle catacombe di Capodimonte, è uno dei tradizionali tre miracoli che si rinnovano, ...