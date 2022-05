Porto | Sergio Conceicao | il tecnico festeggia la vittoria del campionato portoghese VIDEO

(Di domenica 8 maggio 2022) Sérgio Conceição, ex calciatoreghese edelhato ladelfumando un sigaro e ballando nello spogliatoio mentre staff e calciatori lo acclamavano. Ilè stato postato nel profilo twitter ufficiale del club con scritto “Like a Boss”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Porto, #SergioConceicao: il tecnico festeggia la vittoria del campionato portoghese (VIDEO) - sportli26181512 : Porto campione, Conceiçao-show negli spogliatoi. VIDEO: Il Porto ha vinto il suo trentesimo campionato portoghese g… - pollogrini4 : @divvuerre2 Sergio oliveira lo riscattano al doppio di quanto chiede il porto purtroppo - divvuerre2 : @pollogrini4 *speriamo che rientri michitarian per la finale è che Sergio Oliveira se ne torni a lavare i cessi al Porto - NandoPiscopo1 : @serioustony_ Alla grande, poi sono 'fan' del porto Guarda cosa ho combinato in questi anni con quella banda, eran… -

... Davide Morella, Marco De Candussio, Giuseppe Tusa, Francesco Cetrola, Michele Robazza,Basso, Maurizio Potenza. Alle 22.59, il suono delle sirene delle navi presenti neldi Genova ...Genova . La strada antistante l'accesso alla Capitaneria disarà intitolata alle vittime del crollo della Torre Piloti. Lo ha annunciato l'ammiraglioLiardo durante la commemorazione ringraziato la civica amministrazione.Sérgio Conceição, ex calciatore portoghese e tecnico del Porto ha festeggiato la vittoria del campionato fumando un sigaro e ballando nello spogliatoio mentre staff e calciatori lo acclamavano. Il vid ...... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Pepe campione col Porto ...