Playoff NBA 2022, i risultati della notte (8 maggio): Antetokounmpo conduce Milwaukee sul 2-1, bene anche Golden State (Di domenica 8 maggio 2022) Continuano i Playoff dell’NBA 2022. Nella notte si sono disputate le restanti due partite valevoli per le gare-3 delle semifinali di Conference e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire i risultati e i migliori realizzatori di giornata. Milwaukee sconfigge in casa Boston per 103-101 al termine di una partita ricca di emozioni e sale sul 2-1 nella serie. Dopo un primo tempo chiuso sul 50-46 in favore degli ospiti, il gruppo di Mike Budenholzer cambia ritmo e grazie a un terzo parziale da 34-17 vola sull’80-67 a dieci minuti dalla fine. Qui i Celtics reagiscono e si riportano addirittura in vantaggio (100-99), ma i 4 punti della coppia Giannis Antetokounmpo-Jrue Holiday nel finale permettono ai Bucks di festeggiare un importantissimo successo. A fine ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Continuano idell’NBA. Nellasi sono disputate le restanti due partite valevoli per le gare-3 delle semifinali di Conference e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire ie i migliori realizzatori di giornata.sconfigge in casa Boston per 103-101 al termine di una partita ricca di emozioni e sale sul 2-1 nella serie. Dopo un primo tempo chiuso sul 50-46 in favore degli ospiti, il gruppo di Mike Budenholzer cambia ritmo e grazie a un terzo parziale da 34-17 vola sull’80-67 a dieci minuti dalla fine. Qui i Celtics reagiscono e si riportano addirittura in vantaggio (100-99), ma i 4 punticoppia Giannis-Jrue Holiday nel finale permettono ai Bucks di festeggiare un importantissimo successo. A fine ...

