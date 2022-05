Pioli: ”Sono innamorato dei miei giocatori, questo Milan è nato lì” (Di domenica 8 maggio 2022) Stefano Pioli, dopo aver battuto l’Hellas Verona 3 a 1, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN: ”Oggi non siamo andati i vantaggio nei primi venticinque minuti ma la squadra ha giocato benissimo. E quando vai sotto ma comunque sei, non dico padrone della partita ma senti che stai bene in campo, lavori bene, collabori bene, giochi bene credi molto di più nelle tue qualità e questo ti da più coraggio, più spirito fino alla fine. I ragazzi passo dopo passo hanno superato tanti gradini ed adesso abbiamo le ultime due da superare, quindi manteniamo questo atteggiamento, quindi manteniamo questa attenzione, questa concentrazione, questa voglia di far andare bene anche la prossima gara. Bisogna assolutamente continuare”. Sui vari esperimenti provati in campo e se verranno ripetuti contro l’Atalanta: ”Io credo ... Leggi su rompipallone (Di domenica 8 maggio 2022) Stefano, dopo aver battuto l’Hellas Verona 3 a 1, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN: ”Oggi non siamo andati i vantaggio nei primi venticinque minuti ma la squadra ha giocato benissimo. E quando vai sotto ma comunque sei, non dico padrone della partita ma senti che stai bene in campo, lavori bene, collabori bene, giochi bene credi molto di più nelle tue qualità eti da più coraggio, più spirito fino alla fine. I ragazzi passo dopo passo hanno superato tanti gradini ed adesso abbiamo le ultime due da superare, quindi manteniamoatteggiamento, quindi manteniamo questa attenzione, questa concentrazione, questa voglia di far andare bene anche la prossima gara. Bisogna assolutamente continuare”. Sui vari esperimenti provati in campo e se verranno ripetuti contro l’Atalanta: ”Io credo ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: 'Cuore caldo e testa fredda: c'è grande concentrazione. #Bennacer sta bene. I non convocati saranno #Kjaer,… - Hassane77780376 : RT @FraNasato: Pioli a Dazn: “Sono innamorato del #Milan e dei miei giocatori per quello che stanno facendo” - pbrex668 : RT @PianetaMilan: #VeronaMilan , #Pioli : “Sono innamorato dei miei giocatori. Su #Tonali e #Leao …” #ACMilan #Milan #SempreMilan https:… - Ugo2975 : @fc18484 @marifcinter Continuate a dare la colpa al inesperto Inzaghi anche nei confronti di pioli le colpe sono solo di suning e bastaaaa - maxligart : @marifcinter Anche perché Atalanta e Sassuolo attuali sono perfette per far divertire il Milan. Complimenti a Pioli… -