Peste suina è un rischio per l?uomo? Gli esperti | non si trasmette mai alle persone ma può annientare gli allevamenti

Advertising

Agenzia_Ansa : Peste suina, la Regione Lazio dispone la zona infetta. 'Vietato dare cibo agli animali, fare pic nic e organizzare… - rtl1025 : ?? 'I cinghiali a #Roma stanno diventando come le mucche sacre: intoccabili. Ora anche la peste suina. Abbatterli. T… - fanpage : C'è preoccupazione a Roma per i casi di peste suina africana - Guvizzini : RT @Mavi88997508: A #Roma dalla carcassa di un #cinghiale è stato rinvenuto il primo caso di peste suina africana.Tanti sono i cinghiali ch… - giacomo39730242 : @paola124291 @CeresiniMarco @whyALWAYSjump9 @Peppezappulla @marioadinolfi @pdnetwork solo che ora c'è la peste suina -

Una zona rossa per contenere la: Nicola Zingaretti firma l'ordinanza della regione Lazio. Una area infetta provvisoria, con misure stringenti e divieti, e una zona di attenzione, per impedire il proliferare della ...... si batte affinché il governo prenda iniziative per arginare il problema della proliferazione dei cinghiali e conseguentemente della possibile diffusione delladi cui i cinghiali sono i ...La discesa dei cinghiali in città ora spaventa non solo per le aggressioni ma anche per il virus della peste suina su cui sono in corso gli accertamenti. E i residenti sono lì, pronti ad alzare la ...È stato delegato alla trattazione e alla gestione dell’emergenza sulla peste suina il sottosegretario alla salute Andrea Costa. Il Sottosegretario Costa, sarà, insieme al commissario straordinario Ang ...