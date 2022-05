Perché gli utlimi dati Istat sull’inflazione sono una sorpresa (Di domenica 8 maggio 2022) I dati sull’inflazione di aprile comunicati dall’Istat hanno lasciato perplessi e anche un po’ sorpresi molti osservatori. Sembra che l’inflazione tendenziale in Italia dopo 9 mesi di crescita diminuisca attestandosi al 6,2% rispetto al 6,4 di marzo. Un raffreddamento dovuto essenzialmente ai prezzi energetici che su base annua da un + 50,9% scendono ad un + 42,4 %, frutto un po’ a scoppio ritardato del contenimento delle accise deciso dal governo il mese scorso. Un aumento comunque rilevante rispetto ai lunghi anni di bonaccia inflattiva seguiti all’introduzione dell’euro e se nessuno può permettersi di confutare i dati dell’Istituto di Statistica, certo che al comune cittadino l’inflazione sembra molto più alta e non solo per i prezzi al consumo che sono sempre i più impattanti per i bilanci ... Leggi su formiche (Di domenica 8 maggio 2022) Idi aprile comunicati dall’hanno lasciato perplessi e anche un po’ sorpresi molti osservatori. Sembra che l’inflazione tendenziale in Italia dopo 9 mesi di crescita diminuisca attestandosi al 6,2% rispetto al 6,4 di marzo. Un raffreddamento dovuto essenzialmente ai prezzi energetici che su base annua da un + 50,9% scendono ad un + 42,4 %, frutto un po’ a scoppio ritardato del contenimento delle accise deciso dal governo il mese scorso. Un aumento comunque rilevante rispetto ai lunghi anni di bonaccia inflattiva seguiti all’introduzione dell’euro e se nessuno può permettersi di confutare idell’Istituto di Statistica, certo che al comune cittadino l’inflazione sembra molto più alta e non solo per i prezzi al consumo chesempre i più impattanti per i bilanci ...

