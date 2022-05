Per Giurlani un'altra condanna Risarcimenti: 1 milione e 400mila (Di domenica 8 maggio 2022) Ancora una condanna della Corte dei Conti per Oreste Giurlani, sempre relativa al periodo in cui era presidente dell'Uncem. I giudici contabili d'appello hanno infatti respinto il ricorso presentato ... Leggi su lanazione (Di domenica 8 maggio 2022) Ancora unadella Corte dei Conti per Oreste, sempre relativa al periodo in cui era presidente dell'Uncem. I giudici contabili d'appello hanno infatti respinto il ricorso presentato ...

Ancora una condanna della Corte dei Conti per Oreste Giurlani, sempre relativa al periodo in cui era presidente dell'Uncem. I giudici contabili d'appello hanno infatti respinto il ricorso presentato sulla vicenda dei rimborsi (gonfiati ... 'Un milione per le casse disastrate' ... consigliere comunale d'opposizione " ha assegnato a Pescia risorse per circa 1 milione di euro in ... "E' la stessa Corte che, esaminando gli anni di amministrazione di Giurlani (in carica ormai dal ...