Per chi ama conoscere nuovi stili estetici e scoprire la serialità di altri mercati (Di domenica 8 maggio 2022) DELHI CRIMEGenere: giallo, drammaticoRegia di Richie Mehta. Con Shefali Shah, Rasika Dusal, Rajesh Tailang, Anurag Arora. Su Netflix Una scena della serie indiana “Delhi Crime” (courtesy Netflix). Nel dicembre 2012 creò scalpore e polemiche in India la vicenda dello stupro di gruppo su una giovane ragazza, poi morta in seguito alle ferite riportate, da parte di sei uomini a bordo di un pullman. Un episodio che qualche anno fa ha avuto come esito la pena capitale per quattro degli imputati e che risvegliò nel Paese l’attenzione per la violenza – spesso impunita – nei confronti delle donne. Quella vicenda è diventata una serie, disponibile su Netflix nell’ambito della sempre più ricca e rilevante offerta di contenuti dall’India e dall’Oriente. Delhi Crime è una serie cruda, dalle buone qualità estetiche di fotografia che non risparmiano le immagini più scomode, né sembrano ... Leggi su iodonna (Di domenica 8 maggio 2022) DELHI CRIMEGenere: giallo, drammaticoRegia di Richie Mehta. Con Shefali Shah, Rasika Dusal, Rajesh Tailang, Anurag Arora. Su Netflix Una scena della serie indiana “Delhi Crime” (courtesy Netflix). Nel dicembre 2012 creò scalpore e polemiche in India la vicenda dello stupro di gruppo su una giovane ragazza, poi morta in seguito alle ferite riportate, da parte di sei uomini a bordo di un pullman. Un episodio che qualche anno fa ha avuto come esito la pena capitale per quattro degli imputati e che risvegliò nel Paese l’attenzione per la violenza – spesso impunita – nei confronti delle donne. Quella vicenda è diventata una serie, disponibile su Netflix nell’ambito della sempre più ricca e rilevante offerta di contenuti dall’India e dall’Oriente. Delhi Crime è una serie cruda, dalle buone qualità estetiche di fotografia che non risparmiano le immagini più scomode, né sembrano ...

