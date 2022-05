Pallamano femminile, Serie A 2022: Brixen Südtirol e Jomi Salerno si giocheranno il titolo (Di domenica 8 maggio 2022) Brixen Südtirol e Jomi Salerno vincono le semifinali dei Play-off ed accedono alla finale per il titolo della Serie A femminile per quanto riguarda la Pallamano. Le altoatesine hanno messo fine alla corsa Cassa Rurale Pontinia, mentre le campane hanno primeggiato su Alì-Best Espresso Mestrino. Bressanone, dopo il successo nella gara-1, ha primeggiato per 38-30 (18-12) contro la compagine laziale che ha tentato in qualche modo di recuperare punti nei 30 minuti conclusivi. Giada Babbo ha condotto la squadra verso un nuovo trionfo che permette a Brixen Südtirol di accedere alla finalissima. Ottima performance anche per Salerno al Pala Palumbo. 24-17 (10-8) è il risultato finale che condanna l’Alì-Best ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022)vincono le semifinali dei Play-off ed accedono alla finale per ildellaper quanto riguarda la. Le altoatesine hanno messo fine alla corsa Cassa Rurale Pontinia, mentre le campane hanno primeggiato su Alì-Best Espresso Mestrino. Bressanone, dopo il successo nella gara-1, ha primeggiato per 38-30 (18-12) contro la compagine laziale che ha tentato in qualche modo di recuperare punti nei 30 minuti conclusivi. Giada Babbo ha condotto la squadra verso un nuovo trionfo che permette adi accedere alla finalissima. Ottima performance anche peral Pala Palumbo. 24-17 (10-8) è il risultato finale che condanna l’Alì-Best ...

