Palio di Taranto | il gozzo di Tre Carrare-Battisti ha vinto la prima manche Tra mar Piccolo | canale navigabile e mar Grande

L'immagine è tratta dalla diretta tv di Antrnnasud. Francesco Cortese e Sandro Falcone, a bordo dell'imbarcazione giallonera del rione Salinella, erano in testa. Poi un clamoroso scontro con un altro scafo ha provocato uno stravolgimento della gara. Si sono aggiudicati la prima manche del Palio di Taranto i vogatori Antonio Vorace e Marco Sandi a bordo del gozzo giallorosso in rappresentanza di Tre Carrare-Battisti. Ha messo in fila gli altri sette scafi.

