Orlando, ultima giornata del festival: un abbraccio alla collettività (Di domenica 8 maggio 2022) Questa edizione del festival ha visto una grande partecipazione di pubblico e la risposta, simbolicamente, è una giornata – quella di domenica 8 maggio – rivolta a tutte e tutti di tutte le età. Dai bambini a cui sono rivolti due laboratori nella mattina, alla restituzione del progetto Over60 a cura di Silvia Briozzo. E poi un laboratorio e un incontro a cura di Elisabetta Consonni che vuole essere un ragionamento sulle azioni collettive e condivise. LABORATORIO ore 10.00 Daste e Spalenga, BergamoOh carta, racconta di me! Laboratorio per bambine/i tra i 3 e i 5 anni con genitori – durata 60’ Il laboratorio, condotto da un formatore e da una formatrice teatrali con anni di esperienza nel lavoro con l’infanzia, comincerà con la lettura teatrale di un albo illustrato che attinge sia dal mondo tradizionale delle fiabe, sia da testi di ... Leggi su bergamonews (Di domenica 8 maggio 2022) Questa edizione delha visto una grande partecipazione di pubblico e la risposta, simbolicamente, è una– quella di domenica 8 maggio – rivolta a tutte e tutti di tutte le età. Dai bambini a cui sono rivolti due laboratori nella mattina,restituzione del progetto Over60 a cura di Silvia Briozzo. E poi un laboratorio e un incontro a cura di Elisabetta Consonni che vuole essere un ragionamento sulle azioni collettive e condivise. LABORATORIO ore 10.00 Daste e Spalenga, BergamoOh carta, racconta di me! Laboratorio per bambine/i tra i 3 e i 5 anni con genitori – durata 60’ Il laboratorio, condotto da un formatore e da una formatrice teatrali con anni di esperienza nel lavoro con l’infanzia, comincerà con la lettura teatrale di un albo illustrato che attinge sia dal mondo tradizionale delle fiabe, sia da testi di ...

Advertising

Bergamonews : Orlando, ultima giornata del festival: un abbraccio alla collettività - BergamoNews - Massimi47715989 : Fisco: Orlando, non ci sono condizioni per forte riduzione cuneo - Ultima Ora - ANSA - studiomarzocchi : Ultima Ora: Il ministro Orlando: «I salari devono crescere, sul bonus da 200 euro avremmo voluto fare di più»… - OrlandinaBasket : ?????? VITTORIA!!! ?????? Nell’ultima giornata di stagione regolare la Infodrive Capo d’Orlando stravince contro Fabrian… - AlaimoGiuseppe : @blogsicilia Ultima vergogna di #orlando @LeolucaOrlando1 e del @ComunePalermo #Palermo Non amano il #turismo -