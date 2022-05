Omicidio poliziotto puteolano: assolto Meran per vizio di mente (Di domenica 8 maggio 2022) È stato assolto per “vizio di mente” Alejandro Augusto Stephan Meran, l’assassino dei due agenti di polizia Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Il dominicano, accusato di aver ucciso i due agenti nella Questura a Trieste nell’ottobre del 2019, viene ritenuto non imputabile dalla Corte d’Assise di Trieste. In conseguenza alla perizia psichiatrica eseguita dal prof. Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di domenica 8 maggio 2022) È statoper “di” Alejandro Augusto Stephan, l’assassino dei due agenti di polizia Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Il dominicano, accusato di aver ucciso i due agenti nella Questura a Trieste nell’ottobre del 2019, viene ritenuto non imputabile dalla Corte d’Assise di Trieste. In conseguenza alla perizia psichiatrica eseguita dal prof. Il Blog di Giò.

Advertising

StefanoTop1 : @EzioGiaenzo419 @matteosalvinimi Lo stupido è il poliziotto, perché allora è omicidio - xeratdragons : New post: portano verso un indiziato che si dichiara innocente, toccherà a un ex poliziotto lo - KochMediaIT : Quando le prove di un omicidio portano verso un indiziato che si dichiara innocente, toccherà a un ex poliziotto lo… - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: L'agente dovrà rispondere dell'accusa di omicidio!?? - Informa_Press : L'agente dovrà rispondere dell'accusa di omicidio!?? -