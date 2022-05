Ombretto come eyeliner colorato: la nuova frontiera del trucco homemade (Di domenica 8 maggio 2022) I beauty look con gli eyeliner colorati sono la tendenza del 2022. La domanda che però molte si pongono è come fare per sperimentare con i colori sul proprio viso senza dover comprare una tonnellata di pennelli diversi. Ebbene, si può fare: basta usare l’Ombretto. Vi raccomandiamo... trucco inverno 2022, l'Ombretto si mette nell'angolo interno Colori pastello, frosty eyeshadow, floating eyeliner dalle tonalità più particolari: ormai stanno spopolando i make-up con i colori come protagonisti. Seppur l’eyeliner nero rimanga un classico insuperabile, sono tornate in voga molte delle tonalità usate negli anni ’80 e ’90, dal verde elettrico al fucsia all’azzurro pastello. Comprare confezioni di ... Leggi su diredonna (Di domenica 8 maggio 2022) I beauty look con glicolorati sono la tendenza del 2022. La domanda che però molte si pongono èfare per sperimentare con i colori sul proprio viso senza dover comprare una tonnellata di pennelli diversi. Ebbene, si può fare: basta usare l’. Vi raccomandiamo...inverno 2022, l'si mette nell'angolo interno Colori pastello, frosty eyeshadow, floatingdalle tonalità più particolari: ormai stanno spopolando i make-up con i coloriprotagonisti. Seppur l’nero rimanga un classico insuperabile, sono tornate in voga molte delle tonalità usate negli anni ’80 e ’90, dal verde elettrico al fucsia all’azzurro pastello. Comprare confezioni di ...

Advertising

acosmogon : @deviIyeon Amo ovviamente no non ho idea di come usarli però sono stanca di mettermi sempre lo stesso ombretto rosa… - WeWereBornToD1e : adoro vedere i video delle tipe che si truccano in modo super figo perché vorrei essere in grado di truccarmi come… - GloriaMeneghin : ??KAJAL LINER PRO?? Una nuova matita dal contenitore in plastica e retraibile che permette in pochi passaggi di dare… - gymmtonic : Ciao kat! Mi piace un sacco come ti trucchi e ti volevo chiedere un consiglio da persona che non ne sa niente… mi…… - snowmanandme : ho un dilemma non so se farla come quella di Wandavision (la prima) o come quella che teoricamente ci sarà in MoM… -