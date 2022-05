Occupazione, in Italia in 10 anni sono aumentati di 1,7 milioni i lavoratori over 55 (Di domenica 8 maggio 2022) Grazie alle riforme che hanno aumentato l'età di accesso al pensionamento e all'andamento demografico, nel nostro Paese lavorava nel 2021 il 53,4% delle persone tra i 55 e i 64 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 8 maggio 2022) Grazie alle riforme che hanno aumentato l'età di accesso al pensionamento e all'andamento demografico, nel nostro Paese lavorava nel 2021 il 53,4% delle persone tra i 55 e i 64 ...

Advertising

ShooterHatesYou : Chissà cosa sarebbe successo nel panorama politico e intellettuale nostrano se (facendo finta di non essere un paes… - fisco24_info : Come cambia il lavoro in Italia: in 10 anni oltre 1,7 milioni di over 55 in più: Nel nostro Paese il tasso di occup… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Occupazione, in Italia in 10 anni sono aumentati di 1,7 milioni i lavoratori over 55 #Lavoro - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Occupazione, in Italia in 10 anni sono aumentati di 1,7 milioni i lavoratori over 55 #Lavoro - GiovanniToti : Il lavoro in #Liguria cresce più che in tutta Italia e nel Nord Ovest: nel 2021 è salita di oltre 15mila unità (+2,… -