Nuovo nome per il centrocampo della Juventus: operazione da 35 milioni! (Di domenica 8 maggio 2022) La Juventus sta provando a guardarsi intorno per la prossima sessione di calciomercato estiva. I bianconeri vorrebbero puntellare diversi reparti del proprio undici, fra cui il centrocampo. L’ultimo nome accostato alla Continassa proviene dalla Premier League. Arsenal Juventus Calciomercato IL nome Stando a quanto riportato da AS, per i bianconeri sarebbe tornato di moda il nome di Thomas Partey. L’ex Atletico, adesso in forza all’Arsenal, avrebbe una valutazione che si aggira intorno ai 35 milioni di euro, ma la Juventus avrebbe in mente una strategia: uno scambio con Arthur. Il brasiliano non sta vivendo il suo miglior momento e cambiare aria potrebbe essere per lui la chiave per la svolta della sua carriera. Il ghanese, in questa ... Leggi su rompipallone (Di domenica 8 maggio 2022) Lasta provando a guardarsi intorno per la prossima sessione di calciomercato estiva. I bianconeri vorrebbero puntellare diversi reparti del proprio undici, fra cui il. L’ultimoaccostato alla Continassa proviene dalla Premier League. ArsenalCalciomercato ILStando a quanto riportato da AS, per i bianconeri sarebbe tornato di moda ildi Thomas Partey. L’ex Atletico, adesso in forza all’Arsenal, avrebbe una valutazione che si aggira intorno ai 35 milioni di euro, ma laavrebbe in mente una strategia: uno scambio con Arthur. Il brasiliano non sta vivendo il suo miglior momento e cambiare aria potrebbe essere per lui la chiave per la svoltasua carriera. Il ghanese, in questa ...

Advertising

vigilidelfuoco : Da #oggi il nostro profilo ufficiale @Twitter ha cambiato nome in @vigilidelfuoco, mantenendo il badge blu di accou… - GDF : “Indio” è il nome del nuovo “componente” delle Squadra Unità Cinofila, con sede a #Formia, della #GDF #Latina. Si t… - Enzo13Vivo : RT @Alessan42745900: @eziomauro Avete trovato un nome nuovo per il vostro giornale? Mi sembra molto appropriato?? - kaiojorgesimo : Jürgen non ti meritano, direi di cambiare aria Potresti andare in un nuovo club, lascio qui un nome a caso:… - Alessan42745900 : @eziomauro Avete trovato un nome nuovo per il vostro giornale? Mi sembra molto appropriato?? -