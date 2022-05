Novità per De Rossi, pronto ad allenare: c’è il nome della squadra (Di domenica 8 maggio 2022) Una vera e propria sorpresa per Daniele De Rossi. L’ex calciatore della Roma, oggi collaboratore tecnico della Nazionale Italiana allenata da Roberto Mancini, pare sia pronto per intraprendere la carriera da allenatore. Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, la Spal lo vorrebbe come nuovo tecnico. Il presidente Tacopina lo vorrebbe in panchina. I due già si sono conosciuti quando il patron spallino, tra il 2011 e il 2014, faceva parte della dirigenza della Roma. Per il campione del Mondo la Spal potrebbe rappresentare la piazza giusta per cominciare la carriera da allenatore. FOTO: Getty – Daniele De Rossi La squadra di Ferrara quest’anno è stata allenata da Roberto Venturato ma ha disputato una stagione anonima in Serie B, ... Leggi su rompipallone (Di domenica 8 maggio 2022) Una vera e propria sorpresa per Daniele De. L’ex calciatoreRoma, oggi collaboratore tecnicoNazionale Italiana allenata da Roberto Mancini, pare siaper intraprendere la carriera da allenatore. Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, la Spal lo vorrebbe come nuovo tecnico. Il presidente Tacopina lo vorrebbe in panchina. I due già si sono conosciuti quando il patron spallino, tra il 2011 e il 2014, faceva partedirigenzaRoma. Per il campione del Mondo la Spal potrebbe rappresentare la piazza giusta per cominciare la carriera da allenatore. FOTO: Getty – Daniele DeLadi Ferrara quest’anno è stata allenata da Roberto Venturato ma ha disputato una stagione anonima in Serie B, ...

