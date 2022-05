“Non sono degno”: Manchester United, l’ammissione che lascia senza fiato (Di domenica 8 maggio 2022) Il Manchester United non parteciperà alla prossima Champions League . Tra i calciaori dei Red Devils c’è stata una forte ammissione. Il Manchester United ieri è letteralmente crollato contro il Brighton, considerando che ha perso 4-0. Con la sconfitta contro la squadra di Potter si è chiuso definitivamente per i ‘Red Devils’ il discorso Champions Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 8 maggio 2022) Ilnon parteciperà alla prossima Champions League . Tra i calciaori dei Red Devils c’è stata una forte ammissione. Ilieri è letteralmente crollato contro il Brighton, considerando che ha perso 4-0. Con la sconfitta contro la squadra di Potter si è chiuso definitivamente per i ‘Red Devils’ il discorso Champions Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Pontifex_it : Oggi, in tanti Paesi, si celebra la Festa della mamma. Ricordiamo con affetto le nostre mamme, anche quelle che non… - albertoangela : Il Sapiens è sopravvissuto perché è stato capace di creare una cultura condivisa tra gruppi: le reti sociali non so… - _Nico_Piro_ : Dopo mesi in cui hanno provato a venderci la guerra come sola soluzione, i piazzisti del Pensiero Unico Bellicista… - LPincia : RT @itsmeback_: Quelli che non si tolgono la museruola 'per sicurezza' sono gli stessi che si sono fatti tre dosi per stare 'sicuri', giust… - bildarte : RT @LVDA_Acid: Quindi, la Polonia si appresta a invadere un paese straniero per il malcelato desiderio di riappropriarsi di un territorio u… -