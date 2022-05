“Non lo sopporterei”: Venezia-Bologna, il ritorno di Mihajlovic (Di domenica 8 maggio 2022) Sinisa Mihajlovic torna in panchina in Venezia-Bologna e mette subito le cose in chiaro nel prepartita Il Bologna viene da una serie di risultati super positivi. I calciatori di Sinisa Mihajlovic hanno giocato per qualcosa che va al di là dei tre punti o del piazzamento in classifica. Lo hanno fatto per la lealtà e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 8 maggio 2022) Sinisatorna in panchina ine mette subito le cose in chiaro nel prepartita Ilviene da una serie di risultati super positivi. I calciatori di Sinisahanno giocato per qualcosa che va al di là dei tre punti o del piazzamento in classifica. Lo hanno fatto per la lealtà e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

bastardo42 : RT @akakarolina: @_Nico_Piro_ Per le 40enni torna un incubo che mai più avrebbero voluto rivivere. Per le 20enni inizia un incubo di cui av… - akakarolina : @_Nico_Piro_ Per le 40enni torna un incubo che mai più avrebbero voluto rivivere. Per le 20enni inizia un incubo di… - ciaosonounamela : @hadidnous non sopporterei - MaliceCallas : @MortiniElena Uguale. Cioè, da una parte sì dall'altra non mi sopporterei ??. - JorioAntonio : @mariateresacip @ecehankoc @PaoloGrazioso @davidgreco Non sopporterei un'altra cosa del genere. A Pasqua 21 mio fig… -