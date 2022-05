“Non ci sono parole”. Lutto nello sport, Lino aveva solo 29 anni: una vita spezzata alle 4 del mattino (Di domenica 8 maggio 2022) Siamo nei pressi di Avezzano, precisamente a Ortucchio. Qui si è consumata la tragedia in cui ha perso la vita il giovane Lino Raglione. Il 29enne è morto a seguito di un terribile incidente stradale: per lui non c’è stato più nulla da fare. Lino lavorava alla Cartiera di Avezzano ed era molto conosciuto in quanto era anche il portiere della squadra di calcio di Trasacco. Da quello che si sa, tutto il paese questa mattina ha raggiunto la casa dei genitori, insieme a padre Riziero Cerchi, il parroco di Ortucchio. L’incidente è accaduto sulla strada che circumnaviga il Fucino, che porta ad Ortucchio, intorno alle 4 di questa mattina. Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati i carabinieri. Presenti anche sanitari del 118 e vigili del fuoco. Sconvolto dal dolore tutto il paese e la Marsica ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 8 maggio 2022) Siamo nei pressi di Avezzano, precisamente a Ortucchio. Qui si è consumata la tragedia in cui ha perso lail giovaneRaglione. Il 29enne è morto a seguito di un terribile incidente stradale: per lui non c’è stato più nulla da fare.lavorava alla Cartiera di Avezzano ed era molto conosciuto in quanto era anche il portiere della squadra di calcio di Trasacco. Da quello che si sa, tutto il paese questa mattina ha raggiunto la casa dei genitori, insieme a padre Riziero Cerchi, il parroco di Ortucchio. L’incidente è accaduto sulla strada che circumnaviga il Fucino, che porta ad Ortucchio, intorno4 di questa mattina. Sul posto, per i rilievi del caso,arrivati i carabinieri. Presenti anche sanitari del 118 e vigili del fuoco. Sconvolto dal dolore tutto il paese e la Marsica ...

