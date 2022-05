“Non ci arrenderemo mai” (video). Il battaglione Azov vuole rovinare la festa del 9 maggio a Putin (Di domenica 8 maggio 2022) Difendere Mariupol è ”un dovere” per il battaglione Azov asserragliato nelle acciaierie Azovstal di Mariupol. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa via Zoom (video), il responsabile dell’intelligence del reggimento Azov, Ilya Samoilenko, asserragliato nelle acciaierie Azovstal. ”Si può combattere in due modi: come si può e come si deve. Noi difenderemo Mariupol come dobbiamo”, ha detto. “Le forze armate russe stanno continuando a bombardare le acciaierie Azovstal a Mariupol, nel sud dell’Ucraina, e stanno cercando di fare irruzione nell’impianto”, ha aggiunto il capitano Svyatoslav Kalina Palamar, vice comandante del battaglioneAzov asserragliato nelle acciaierie a Mariupol. “Arrendersi non è un’opzione perché loro non sono ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 8 maggio 2022) Difendere Mariupol è ”un dovere” per ilasserragliato nelle acciaieriestal di Mariupol. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa via Zoom (), il responsabile dell’intelligence del reggimento, Ilya Samoilenko, asserragliato nelle acciaieriestal. ”Si può combattere in due modi: come si può e come si deve. Noi difenderemo Mariupol come dobbiamo”, ha detto. “Le forze armate russe stanno continuando a bombardare le acciaieriestal a Mariupol, nel sud dell’Ucraina, e stanno cercando di fare irruzione nell’impianto”, ha aggiunto il capitano Svyatoslav Kalina Palamar, vice comandante delasserragliato nelle acciaierie a Mariupol. “Arrendersi non è un’opzione perché loro non sono ...

Advertising

SecolodItalia1 : “Non ci arrenderemo mai” (video). Il battaglione Azov vuole rovinare la festa del 9 maggio a Putin… - zazoomblog : Ucraina ufficiale battaglione Azov: non ci arrenderemo mai - #Ucraina #ufficiale #battaglione - Carla88237440 : Gli scornacchiati dei laziali ci hanno superati ma non ci arrenderemo e li supereremo mafaldina85 - martinalandi13 : RT @NadirZortea: Abbiamo passato qualsiasi tempesta, e non ci arrenderemo davanti alle ultime onde! #NZ21 #macteanimo #SalernitanaVenezia… -