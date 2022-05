Nicolò Casale diviso tra la sfida al Milan ed il calciomercato imminente (Di domenica 8 maggio 2022) Un grande campionato con la maglia dell’Hellas Verona dovrebbe spalancargli le porte di una big di Serie A nel prossimo calciomercato estivo che, per lui, si prospetta davvero molto bollente. Nicolò Casale è diventato uno dei punti di forza dell’incredibile stagione dei gialloblù di Igor Tudor che, dopo una partenza da brividi con Eusebio Di Francesco, si sono rimessi in carreggiata disputando gare di grande qualità. Nicolò Casale, due big sul difensore: calciomercato caldissimo Un calciomercato infiammato per Nicolò Casale. Le belle prestazioni del difensore italiano hanno acceso i radar di diverse formazioni che, più o meno, si stanno interessando al profilo del classe 1998. Le più interessate, in questo senso, sono Napoli e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 8 maggio 2022) Un grande campionato con la maglia dell’Hellas Verona dovrebbe spalancargli le porte di una big di Serie A nel prossimoestivo che, per lui, si prospetta davvero molto bollente.è diventato uno dei punti di forza dell’incredibile stagione dei gialloblù di Igor Tudor che, dopo una partenza da brividi con Eusebio Di Francesco, si sono rimessi in carreggiata disputando gare di grande qualità., due big sul difensore:caldissimo Uninfiammato per. Le belle prestazioni del difensore italiano hanno acceso i radar di diverse formazioni che, più o meno, si stanno interessando al profilo del classe 1998. Le più interessate, in questo senso, sono Napoli e ...

