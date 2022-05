Nel “giorno della vittoria” Putin e Zelensky si accusano a vicenda di nazismo. Il presidente di Kiev: “Il regime è tornato con slogan diversi” (Di domenica 8 maggio 2022) Non è festa solo in Russia, ma anche in tutte le ex repubbliche sovietiche, compresa l’Ucraina. Così, per il 9 maggio – che a Kiev si festeggia l’8 per questioni di fuso – sia Vladimir Putin che Volodymyr Zelensky parlano ai rispettivi popoli. E si accusano l’un l’altro di nazismo, cioè di ispirarsi proprio a quel movimento totalitario di cui entrambi celebrano la sconfitta nel giorno della memoria e della riconciliazione. Inizia il presidente ucraino con un nuovo video pubblicato sui social, stavolta in bianco e nero: “Ogni anno l’8 maggio, insieme a tutto il mondo civilizzato, onoriamo tutti coloro che hanno difeso il pianeta dal nazismo durante la seconda guerra mondiale”, esordisce. “Milioni di vite perse, destini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Non è festa solo in Russia, ma anche in tutte le ex repubbliche sovietiche, compresa l’Ucraina. Così, per il 9 maggio – che asi festeggia l’8 per questioni di fuso – sia Vladimirche Volodymyrparlano ai rispettivi popoli. E sil’un l’altro di, cioè di ispirarsi proprio a quel movimento totalitario di cui entrambi celebrano la sconfitta nelmemoria ericonciliazione. Inizia ilucraino con un nuovo video pubblicato sui social, stavolta in bianco e nero: “Ogni anno l’8 maggio, insieme a tutto il mondo civilizzato, onoriamo tutti coloro che hanno difeso il pianeta daldurante la seconda guerra mondiale”, esordisce. “Milioni di vite perse, destini ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Zelensky nel Giorno della Memoria: 'La Russia come i nazisti'. Un video in bianco e nero del presidente u… - borghi_claudio : @N013Q @lucabattanta @AlbertoBagnai @Rinaldi_euro Poi un giorno mi spiegherete perchè nel giorno in cui la Lega vot… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Zelensky-Putin, è sfida sul nazismo. Il presidente dell'Ucraina nel Giorno della Memoria: 'La Russia come… - fattoquotidiano : Nel “giorno della vittoria” Putin e Zelensky si accusano a vicenda di nazismo. Il presidente di Kiev: “Il regime è… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA I Zelensky-Putin, è sfida sul nazismo. Il presidente dell'Ucraina nel Giorno della Memoria: 'La Russia come i naz… -