Nel cognome della madre, da Bebe Vio a Chiara Ferragni: i vip che hanno fatto questa scelta (Di domenica 8 maggio 2022) Nei giorni scorsi, la Corte Costituzionale si è espressa sull’illegittimità della leggi italiani che assegnano automaticamente ai figli il cognome del padre ma tra i personaggi noti, anche italiani, non mancano i casi di chi ha scelto di adottare il cognome della madre o lo ha avuto alla nascita. C’è anche chi ha deciso di darlo ai propri figli e chi ha optato per il doppio cognome. La campionessa paralimpica Bebe Vio, che su Instagram condivide una foto di famiglia e fa sapere: “Noi il doppio cognome lo prendemmo già lo scorso anno e ne siamo molto fieri” Se per molti la sentenza è ritenuta una “svolta storica”, per altri un’opzione già percorsa. Come la campionessa paralimpica Bebe Vio, che su Instagram condivide una foto di ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 8 maggio 2022) Nei giorni scorsi, la Corte Costituzionale si è espressa sull’illegittimitàleggi italiani che assegnano automaticamente ai figli ildel padre ma tra i personaggi noti, anche italiani, non mancano i casi di chi ha scelto di adottare ilo lo ha avuto alla nascita. C’è anche chi ha deciso di darlo ai propri figli e chi ha optato per il doppio. La campionessa paralimpicaVio, che su Instagram condivide una foto di famiglia e fa sapere: “Noi il doppiolo prendemmo già lo scorso anno e ne siamo molto fieri” Se per molti la sentenza è ritenuta una “svolta storica”, per altri un’opzione già percorsa. Come la campionessa paralimpicaVio, che su Instagram condivide una foto di ...

