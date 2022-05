Napoli, quattro giocatori ai saluti: sono i più forti che ha Spalletti (Di domenica 8 maggio 2022) Il Napoli, dopo aver perso lo scudetto, rischia di dover dire addio a quattro giocatori fondamentali nella rosa di Spalletti. La stagione del Napoli la si può racchiudere in tre partite: le sconfitte con Fiorentina ed Empoli e il pareggio casalingo contro la Roma. Un punto che ha tolto ogni tipo di possibilità ai partenopei di lottare fino alla fine per lo scudetto; la protesta del pubblico, nel match con il Sassuolo, hanno testimoniato alla perfezione il disappunto di una tifoseria che avrebbe voluto vedere più determinazione dai loro beniamini. Un altro problema potrebbe arrivare in estate con Spalletti che rischia veder partire quattro elementi fondamentali, uno è già sicuro. LaPresseSe nel match con il Sassuolo ci sono state proteste contro la ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 8 maggio 2022) Il, dopo aver perso lo scudetto, rischia di dover dire addio afondamentali nella rosa di. La stagione della si può racchiudere in tre partite: le sconfitte con Fiorentina ed Empoli e il pareggio casalingo contro la Roma. Un punto che ha tolto ogni tipo di possibilità ai partenopei di lottare fino alla fine per lo scudetto; la protesta del pubblico, nel match con il Sassuolo, hanno testimoniato alla perfezione il disappunto di una tifoseria che avrebbe voluto vedere più determinazione dai loro beniamini. Un altro problema potrebbe arrivare in estate conche rischia veder partireelementi fondamentali, uno è già sicuro. LaPresseSe nel match con il Sassuolo cistate proteste contro la ...

