Napoli, Lozano: "Il messicano al centro del progetto azzurro" (Di domenica 8 maggio 2022) Napoli, Lozano- Come scrive il sito in questione TMW dal CdS ad oggi Lozano con l'addio di Insigne può essere messo al centro del progetto. Il ragazzo messicano da quando è arrivato a Napoli non ha mai avuto la possibilità di essere davvero protagonista. E di esserlo nel ruolo ricoperto da Insigne che gli ha sempre preso il posto sulla sinistra. Con il buco lasciato proprio dal capitano il prossimo anno. Hirving potrà davvero dimostrare a Spalletti che merita molti dipiù nella sua gerarchia. Il ragazzo nella sua esperienza azzurra ha fatto vedere qualcosa, ma non sono mai stati giustificati i soldi spesi nell'era Ancelotti che lo volle fortemente. "Potrebbe continuare a vestire la maglia del Napoli anche il prossimo anno. Nonostante in passato abbia ...

