MOVIOLA – Spezia-Atalanta | Muriel ammonito per un fallo di reazione | era da rosso?

(Di domenica 8 maggio 2022) Episodio dainper ildidi Luisa palla lontana. Dopo una trattenuta, l’attaccante colombiano si infuria e da un colpo ad Amian. Il difensore di casa accentua decisamente, Maresca estrae il cartellino giallo. A termini di regolamento, poteva anche starci ildiretto: non c’era particolare violenza, ma poteva comunque arrivare l’espulsione. L’attaccante, in questo modo, resta in campo ed evita di saltare per squalifica il Milan. SportFace.

Advertising

mattettettetteo : RT @sportface2016: MOVIOLA - #SpeziaAtalanta, #Muriel ammonito per un fallo di reazione: era da rosso? - sportface2016 : MOVIOLA - #SpeziaAtalanta, #Muriel ammonito per un fallo di reazione: era da rosso? - sportli26181512 : Serie A, la moviola LIVE: Spezia-Atalanta, tutto buono sul gol di Verde: Spezia-Atalanta, Venezia-Bologna e Salerni… - infoitsport : Spezia Atalanta LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match - zazoomblog : Spezia Atalanta LIVE: sintesi tabellino moviola e cronaca del match - #Spezia #Atalanta #LIVE: #sintesi -

ASCOLTA Allo stadio Picco, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Atalanta: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Picco,e Atalanta si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiAtalanta 1 - 1 ...ASCOLTA L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/22:Atalanta L'episodio chiave delladel match trae Atalanta, valido per la 36ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Maresca. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Episodio da moviola in Spezia-Atalanta per il fallo di reazione di Luis Muriel a palla lontana. Dopo una trattenuta, l’attaccante colombiano si infuria e da un colpo ad Amian. Il difensore di casa acc ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA. Sintesi Spezia Atalanta 0-0 MOVIOLA. Fischio d’inizio ore 12.30. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE. Spezia Atalanta 0-0: risultato e tabellino. In ...