MOVIOLA – Hellas Verona-Milan: gol Tonali annullato per fuorigioco (Di domenica 8 maggio 2022) Subito episodio da MOVIOLA nel corso del primo tempo di Hellas Verona-Milan, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Bentegodi i rossoneri trovano la rete dello 0-1 grazie all’azione personale di Sandro Tonali che capitalizza alla perfezione il lancio lungo di Maignan e deposita la palla in rete. Ma il gioco rimane fermo per diversi minuti: il Var segnala la posizione di fuorigioco del centrocampista rossonero ed è così: Tonali ha un piede oltre il penultimo difendente del Verona. Si resta sullo 0-0. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Subito episodio danel corso del primo tempo di, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Bentegodi i rossoneri trovano la rete dello 0-1 grazie all’azione personale di Sandroche capitalizza alla perfezione il lancio lungo di Maignan e deposita la palla in rete. Ma il gioco rimane fermo per diversi minuti: il Var segnala la posizione didel centrocampista rossonero ed è così:ha un piede oltre il penultimo difendente del. Si resta sullo 0-0. SportFace.

