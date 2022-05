Mountain Bike, Coppa del Mondo 2022: Pidcock show ad Albstadt! Vittoria ed impennata per il britannico (Di domenica 8 maggio 2022) Era sicuramente il più atteso alla vigilia, il suo debutto era di certo la notizia principale della tappa di Coppa del Mondo di Albastadt e Tom Pidock non ha deluso. Il campione olimpico ha centrato il successo dominando su un percorso particolarmente adatto alle sue caratteristiche. Dopo una prima metà di gara a basso ritmo, passata insieme a Nino Schurter e ad altri componenti del gruppetto di testa, il britannico ha fatto letteralmente il vuoto nel quarto dei sei giri previsti, prendendo oltre 20? di vantaggio che ben presto si sono trasformati un minuto. Pidcock, sempre pronto a regalare spettacolo, si è concesso un ultimo giro di totale passerella tagliando il traguardo in impennata tra due ali di folla esultanti. Mountain Bike, Coppa del ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Era sicuramente il più atteso alla vigilia, il suo debutto era di certo la notizia principale della tappa dideldi Albastadt e Tom Pidock non ha deluso. Il campione olimpico ha centrato il successo dominando su un percorso particolarmente adatto alle sue caratteristiche. Dopo una prima metà di gara a basso ritmo, passata insieme a Nino Schurter e ad altri componenti del gruppetto di testa, ilha fatto letteralmente il vuoto nel quarto dei sei giri previsti, prendendo oltre 20? di vantaggio che ben presto si sono trasformati un minuto., sempre pronto a regalare spettacolo, si è concesso un ultimo giro di totale passerella tagliando il traguardo intra due ali di folla esultanti.del ...

