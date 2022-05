Motocross, GP Italia MX2 gara-2: Vialle svetta su Geerts, decimo posto per Guadagnini (Di domenica 8 maggio 2022) Tom Vialle ha vinto gara-2 del Mondiale MX2 in quel di Maggiora, sede del GP d’Italia 2022. Il francese di KTM, in difficoltà nella prima competizione, si è imposto sul belga Jago Geerts (Yamaha), vincitore del terzo evento Italiano dell’anno. Il 21enne nativo di Avignone è stato protagonista di una prova perfetta. La partenza ha deciso la corsa con il transalpino che ha preso subito il largo sui rivali, che non sono stati in grado di raggiungerlo. Geerts ha completato la prova al secondo posto, davanti al tedesco Simon Laengenfelder (GasGas). Caduta per Mattia Guadagnini nel finale. L’azzurro è stato a lungo in lotta per la top 5 prima di terminare la propria corsa sulla terra Italiana dopo un errore in un salto. ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Tomha vinto-2 del Mondiale MX2 in quel di Maggiora, sede del GP d’2022. Il francese di KTM, in difficoltà nella prima competizione, si è imsul belga Jago(Yamaha), vincitore del terzo eventono dell’anno. Il 21enne nativo di Avignone è stato protagonista di una prova perfetta. La partenza ha deciso la corsa con il transalpino che ha preso subito il largo sui rivali, che non sono stati in grado di raggiungerlo.ha completato la prova al secondo, davanti al tedesco Simon Laengenfelder (GasGas). Caduta per Mattianel finale. L’azzurro è stato a lungo in lotta per la top 5 prima di terminare la propria corsa sulla terrana dopo un errore in un salto. ...

