Morta la donna più anziana d’Italia | Angela aveva 112 anni

Leggi su blog.libero

(Di domenica 8 maggio 2022) ÈlapiùTiraboschi era la nonna del nostro Paese,112. E’ deceduta nel sonno la notte scorsa nella sua casa di via Coghetti a Bergamo.compiuto 112lo scorso 19 aprile. ed era lapiùin Italia, oltre che la Bergamasca più longeva di sempre. Era nata a Oltre il Colle (Bergamo), casalinga per tutta la vita e tifosa dell’Atalanta, come ogni anno avrebbe voluto passare l’estate nella suo paese d’origine. Lascia quattro figli, Roberto, Maria, Luciana e Piero, tutti di età compresa tra i 70 e gli 85. Per il suo 112/o compleannoricevuto gli auguri anche del ...