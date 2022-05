Monopoli-Cesena, Playoff Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 8 maggio 2022) Il percorso del Cesena ai Playoff ‘21/’22 parte dallo stadio Veneziani dove i romagnoli sfideranno i padroni di casa del Monopoli, che arriva al match di oggi dopo aver superato i primi due turni del Girone C. Il fischio d’inizio a Monopoli-Cesena, gara d’andata degli ottavi di finale dei Playoff di Serie C, è in programma alle ore 20:00 di questa sera. Il momento delle due squadre Come detto, i padroni di casa arrivano alla sfida di questa sera affaticati dai due impegni dei Playoff di girone in cui hanno superato prima l’AZ Picerno grazie al miglior posizionamento in classifica (la partita è terminata 1-1), poi la Virtus Francavilla con un rigore di Mercadante segnato all’ultimo respiro. Il Gabbiano aveva chiuso la regular season con il quinto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 8 maggio 2022) Il percorso delai‘21/’22 parte dallo stadio Veneziani dove i romagnoli sfideranno i padroni di casa del, che arriva al match di oggi dopo aver superato i primi due turni del Girone C. Il fischio d’inizio a, gara d’andata degli ottavi di finale deidiC, è in programma alle ore 20:00 di questa sera. Il momento delle due squadre Come detto, i padroni di casa arrivano alla sfida di questa sera affaticati dai due impegni deidi girone in cui hanno superato prima l’AZ Picerno grazie al miglior posizionamento in classifica (la partita è terminata 1-1), poi la Virtus Francavilla con un rigore di Mercadante segnato all’ultimo respiro. Il Gabbiano aveva chiuso la regular season con il quinto ...

