Missili cinesi nel cuore d' Europa | la mossa che preoccupa la Nato

Advertising

Le_Sneeper : @ita789kid @1972book Se l’Iran comincia a dare di matto o i cinesi a mandare missili su Taiwan penso che le reazioni saranno molto simili. - AuraZacchi : RT @Asiablog_it: #7MAGGIO 1999 ?????????????? Durante i bombardamenti della @NATO sulla #Serbia, 5 missili da crociera #USA centrano l'ambasciata… - Freakzulu1 : @mgmaglie @charliecarla Lei è tutt'altro che stupida @mgmaglie quindi qui si ragiona sul doppio pesismo; i missili… - RenatoCosta241 : @LaVeritaWeb Biden e il deep satate americano hanno rotto i maroni, gli piazzerei di nuovo i missili alla loro fron… - sempruciuck : RT @Asiablog_it: #7MAGGIO 1999 ?????????????? Durante i bombardamenti della @NATO sulla #Serbia, 5 missili da crociera #USA centrano l'ambasciata… -

Si intensificano i movimenti di armi tra le superpotenze con la tra e . La ha consegnato ianti aerei FK - 3 alla , che li ha mostrati per la prima volta al pubblico. Sono stati ...come ......lanciasse (come ha già fatto!) contro l'aggredito centinaia di suoi costosissimiipersonici,...potrebbe provocare il fallimento prematuro nei maggiori Paesi africani dei grandi progetti...C’è un salto di qualità nel paradigma della guerra per il ri/posizionamento globale delle superpotenze. Lo esplicita il discorso del presidente Joe Biden ...La vera complessità che si sta sperimentando è in armi a dimensione totale, non del tutto controllate dall'uomo. Saperle usare ...