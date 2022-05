Milan, Maignan da paura: il dato impressionante del portiere francese! (Di domenica 8 maggio 2022) Milan e Inter si stanno dando battaglia fino all’ultimo secondo per vincere il campionato. Entrambe le squadre hanno le carte in regola per trionfare, con dei giocatori che si sono dimostrati di altissimo livello. Maignan, Milan, datoNon tutti i sostenitori rossoneri, dopo l’addio di Gianluigi Donnarumma, erano convinti di trovare un portiere che avrebbe tenuto i pali come il classe ’99. Il sostituto, Mike Maignan, ha invece cacciato le polemiche con prestazioni monstre con cui si è preso il Milan e i suoi tifosi. Infatti, come riportato dal sito ufficiale del Milan, il francese è il portiere con la percentuale più alta di parate fra tutti i 5 top campionati europei(78.7%). Il classe ’95, ha anche migliorato i numeri che ... Leggi su rompipallone (Di domenica 8 maggio 2022)e Inter si stanno dando battaglia fino all’ultimo secondo per vincere il campionato. Entrambe le squadre hanno le carte in regola per trionfare, con dei giocatori che si sono dimostrati di altissimo livello.Non tutti i sostenitori rossoneri, dopo l’addio di Gianluigi Donnarumma, erano convinti di trovare unche avrebbe tenuto i pali come il classe ’99. Il sostituto, Mike, ha invece cacciato le polemiche con prestazioni monstre con cui si è preso ile i suoi tifosi. Infatti, come riportato dal sito ufficiale del, il francese è ilcon la percentuale più alta di parate fra tutti i 5 top campionati europei(78.7%). Il classe ’95, ha anche migliorato i numeri che ...

