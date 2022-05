Micciché straparla | “No a Musumeci fascista | come La Russa e Meloni” Poi smentisce | ma il nodo-Sicilia resta

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 8 maggio 2022) Pesantissima “chiacchierata”, questa mattina, con la Stampa di Torino, di Gianfranco, che accompagna le sue accuse politiche contro Nelloa la sua ricandidatura alla presidenza della Regione, con frasi sul fascismo e su Ignazio Lae la. Dichiarazioni smentite in mattinata dal diretto interessato. Ma il casoaperto, apertissimo,fa notare lo stesso La, al qualeha telefonato per negare di aver pronunciato quelle frasi, riprese in un articolo dai toni confidenziali nel segno delle “notti palermitane, vino, musica, scirocco e verità vere o inventate… Le frasi disu...