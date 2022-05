"Mi hanno scritto gli interisti...". La minaccia al Milan da Verona. Il retroscena: cosa può succedere (Di domenica 8 maggio 2022) Il Verona adesso è l'ultimo ostacolo sulla strada per lo scudetto per il Milan. Di fatto i gialloblu attendono i rossoneri col coltello tra i denti pur essendo ormai fuori dalla lotta salvezza. Ma il campionato, soprattutto a livello sportivo, va onorato fino in fondo e dalla città scaligera sono arrivati alcuni avvertimenti per i rossoneri che lasciano pensare a una partita del tutto imprevedibile. E così il primo ad aprire le danze in questo senso è stato Caprari:“Il mio Instagram è intasato da tifosi nerazzurri in questo momento – prosegue Caprari -. Ripeto, cercheremo di vincere perché abbiamo il record di punti e gol da inseguire”. Parole chiarissime quelle di Caprari. Il Milan dunque rischia grosso. Ma non è finiota qui. Anche Tudor non usa giri di parole e così mette in guardia Pioli che si sta giocando lo scudetto con ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Iladesso è l'ultimo ostacolo sulla strada per lo scudetto per il. Di fatto i gialloblu attendono i rossoneri col coltello tra i denti pur essendo ormai fuori dalla lotta salvezza. Ma il campionato, soprattutto a livello sportivo, va onorato fino in fondo e dalla città scaligera sono arrivati alcuni avvertimenti per i rossoneri che lasciano pensare a una partita del tutto imprevedibile. E così il primo ad aprire le danze in questo senso è stato Caprari:“Il mio Instagram è intasato da tifosi nerazzurri in questo momento – prosegue Caprari -. Ripeto, cercheremo di vincere perché abbiamo il record di punti e gol da inseguire”. Parole chiarissime quelle di Caprari. Ildunque rischia grosso. Ma non è finiota qui. Anche Tudor non usa giri di parole e così mette in guardia Pioli che si sta giocando lo scudetto con ...

