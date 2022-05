Messa oggi domenica 8 maggio in tv su Canale 5: orario e diretta streaming (Di domenica 8 maggio 2022) Il programma della Santa Messa che sarà trasMessa su Canale 5 oggi domenica 8 maggio. Sulla rete Mediaset, come di consueto verrà trasMessa la Messa della domenica in diretta tv. La celebrazione sarà visibile in diretta a partire dalle ore 10. Presente anche la visione in streaming al medesimo orario sulla piattaforma Mediaset Play. Messa SU RAI UNO Messa SU TV2000 IL PROGRAMMA COMPLETO IL PROGRAMMA COMPLETO ore 10:00 – Santa Messa SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Il programma della Santache sarà trassu. Sulla rete Mediaset, come di consueto verrà trasladellaintv. La celebrazione sarà visibile ina partire dalle ore 10. Presente anche la visione inal medesimosulla piattaforma Mediaset Play.SU RAI UNOSU TV2000 IL PROGRAMMA COMPLETO IL PROGRAMMA COMPLETO ore 10:00 – SantaSportFace.

Advertising

ilfoglio_it : L’autonomia del Pci da Mosca non era solo ipocrisia, propaganda e tatticismo. L'aveva capito bene Andreotti: “Bisog… - MariaElena_mem : A colazione ho preso i cornetti del forno. Solo ora mi accorgo che sono vuoti. Ed anche per oggi a scelte sbagliate son messa benissimo. - lidiafera1975 : RT @TV2000it: Festa della Madonna del Rosario di Pompei Appuntamento in diretta su #Tv2000, oggi #8maggio ?? ore 10.30 la Messa presiedut… - Gigibernacchi2 : RT @TV2000it: Festa della Madonna del Rosario di Pompei Appuntamento in diretta su #Tv2000, oggi #8maggio ?? ore 10.30 la Messa presiedut… - Tootsie12454296 : RT @TV2000it: Festa della Madonna del Rosario di Pompei Appuntamento in diretta su #Tv2000, oggi #8maggio ?? ore 10.30 la Messa presiedut… -