Mattarella “Pace maturata dolorosamente in II Guerra Mondiale” (Di domenica 8 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In queste giornate, caratterizzate dalla violenza e dalla brutalità della Guerra scatenata dalla Federazione Russa nei territori dell'Ucraina, non possiamo fare a meno di ricordare in particolare i soldati italiani vittime della Seconda Guerra Mondiale. Alla loro memoria, al loro sacrificio e a quello di tutti i caduti delle nostre Forze Armate, ai sentimenti di Pace che maturarono dolorosamente in quel conflitto e che ci hanno restituito un'Europa priva di guerre per oltre mezzo secolo, dedichiamo questo giorno, insieme all'augurio più intenso per il successo dell'evento”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero. (ITALPRESS). – foto agenziafotogramma.it ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In queste giornate, caratterizzate dalla violenza e dalla brutalità dellascatenata dalla Federazione Russa nei territori dell'Ucraina, non possiamo fare a meno di ricordare in particolare i soldati italiani vittime della Seconda. Alla loro memoria, al loro sacrificio e a quello di tutti i caduti delle nostre Forze Armate, ai sentimenti diche maturaronoin quel conflitto e che ci hanno restituito un'Europa priva di guerre per oltre mezzo secolo, dedichiamo questo giorno, insieme all'augurio più intenso per il successo dell'evento”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato al Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero. (ITALPRESS). – foto agenziafotogramma.it ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Siamo a fianco delle ragioni del popolo ucraino e, mentre è in gioco il destino dell’Europa, appare pi… - Quirinale : #DavidDiDonatello, #Mattarella: La cultura non si ferma. Neppure di fronte alla guerra. La cultura unisce. Supera i… - Quirinale : #Mattarella: dobbiamo riaffermare con tenacia che cultura e innovazione devono rappresentare strumenti di dialogo,… - ligi_p : Sig. Mattarella ci scusi, ma Lei pensa davvero che tutti gli italiani siano tanto imbecilli dal credere che gli USA… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Mattarella “Pace maturata dolorosamente in II Guerra Mondiale” -… -